Неделя в НХЛ: «Баффало» опускает «Ойлерз» в таблице лидеров

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM 30 октября, понедельник: «Виннипег» сокрушительно обыгрывает «Питтсбург»

30 октября на Белл Эм-Ти-Эс Плейс в городе Виннипег «Виннипег Джетс» принимали на своём льду «пингвинов» из Питтсбурга.

«Виннипег» с начала игры агрессивно действует в атаке, Эндрю Копп одним касанием отправляет шайбу в ворота «Пингвинз» — 1:0. «Джетс» продолжали наседать на ворота «Питтсбурга» и уже к середине периода счёт становится 2:0, Блейк Уилер мастерски сыгрались с Марком Шайфли. Через три минуты «Питтсбург» уже уступает в три шайбы своему противнику из Виннипега, Блейк Уилер оформляет дубль в ворота Кейси Десмита.

После этого «Питтсбург» меняет вратаря, и в воротах оказывается Мэтт Мюррей, но и это не уберегло от очередной пропущенной шайбы, отличился финский нападающий ЙоэльАрмиа — 4:0. Через 11 секунд шайба снова появилась в воротах «пингвинов», Блейк Уилер забросил третью шайбу в этой игре — 5:0.

Под занавес второго периода «Питтсбург» всё же смог ответить «Джетс» заброшенной шайбой, благодаря стараниям Евгения Малкина счёт на табло становится 5:1 в пользу «Виннипега».

В середине последней 20-минутки Марк Шайфли и БренданЛемье смогли забить свои первые шайбы в этой встрече — 7:1. «Питтбург» в третий раз потерпел разгромное поражение в этом сезоне, до этой встречи они проиграли «Чикаго Блэкхоукс» 10:1.

3 ноября: «Аризона Койотис» проиграла «БаффалоСейбрс», отыграв три шайбы

3 ноября на Хила-Ривер Арена в городе Финикс встречались две команды из низшей части таблицы «Аризона Койотис» и «БаффалоСейбрс». ДжейкАйкель, выиграв вводное вбрасывание, сразу устремился в атаку, в которой нанёс гол бросок по воротам «Аризоны».

В контратаке «Аризона» получила возможность выйти вперёд, но Робин Ленер акробатически спасает ворота «Сейбрс».

В середине периода «Аризона» размочила счёт, Оливер Экман-Ларссон реализовал бросок с точной передачи Макса Доми. За секунду до конца первого периода экс-форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Окпосо сравнивает счёт, благодаря мощному броску в ближний угол ворот «Койотис» — 1:1.

В начале второго периода у «Аризоны» был прекрасный шанс выйти вперёд, но скорость и реакция Робина Ленера помешали им это сделать. Вскоре «Баффало» забросили вторую шайбу в матче, снова отличилось второе звено нападения, но на этот раз Бенуа Пульо стал голеадором, а Окопосо был в роли ассистента — 1:2. Под занавес периода Сет Гриффит мастерски исполнил выход один на один с вратарём — 1:3, «Баффало» в лидерах.

В начале завершающей 20-минуткиудаляется российский защитник «клинков» Виктор Антипин, но это не помешало ЭвандерКейнуувеличить счёт до 1:4 в пользу «Баффало». В середине того же периода Бенуа Пульо совершил неплохой забег по флангу, завершив его шайбой воротах «Аризоны» — 1:5.

В период с 12 по 19 минуту третьего периода «Аризона» трижды отправляет шайбу в ворота «Сейбрс», теша надежду сравнять счёт, они снимают вратаря, но всё тщетно — 4:5, «Баффало» одерживают победу.

«БаффалоСейбрз» набирают два очка и обгоняют «ЭдмонтонОйлерз» в таблице лидеров НХЛ.