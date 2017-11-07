Президент ФНЛ обсудит во Владивостоке проблемы «Луча-Энергии»

Москва, , 15:25 — REGNUM Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов приедет во Владивосток для обсуждения проблем местного клуба «Луч-Энергия». Об этом 7 ноября сообщается на сайте ФНЛ.

Ефремов планирует встретиться с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Тарасенко.

«Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в «Луче-Энергии». У клуба есть серьёзные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями, что ставит под удар его нормальное функционирование», — приводятся в сообщении слова Ефремова.

По его словам, «Луч-Энергия» является клубом «с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны».

Ранее перед матчем 21-го тура ФНЛ с подмосковными «Химками» футболисты владивостокской команды выразили протест против невыплаты зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, болельщики «Луча-Энергии» приехали к футболистам на базу и накормили их супом.

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