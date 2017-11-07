Вторник, 7 Ноября 2017 года
16:24:59 МСК

Президент ФНЛ обсудит во Владивостоке проблемы «Луча-Энергии»

Спорт

Ефремов планирует встретиться с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Тарасенко

Москва, 7 ноября 2017, 15:25 — REGNUM  Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов приедет во Владивосток для обсуждения проблем местного клуба «Луч-Энергия». Об этом 7 ноября сообщается на сайте ФНЛ.

Ефремов планирует встретиться с исполняющим обязанности главы Приморского края Андреем Тарасенко.

«Всем известна непростая, если не сказать критическая ситуация, сложившаяся в «Луче-Энергии». У клуба есть серьёзные задолженности и перед футболистами и персоналом, и перед сторонними организациями, что ставит под удар его нормальное функционирование», — приводятся в сообщении слова Ефремова.

По его словам, «Луч-Энергия» является клубом «с богатой историей, который не должен пропасть с футбольной карты страны».

Ранее перед матчем 21-го тура ФНЛ с подмосковными «Химками» футболисты владивостокской команды выразили протест против невыплаты зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, болельщики «Луча-Энергии» приехали к футболистам на базу и накормили их супом.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты «Луча-Энергии» накормили супом футболистов, не получивших зарплату

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить