В жеребьёвке финальной стадии ЧМ-2018 примет участие Мирослав Клозе

Москва, , 14:50 — REGNUM Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе примет участие в жеребьёвке чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

«По вполне очевидным причинам с чемпионатами мира у меня связаны совершенно особые воспоминания. Для меня большая честь даже после завершения карьеры оставаться частью чемпионата мира. Особенно почётно представить России и всему миру этот кубок, за который мы бились и который завоевали в 2014 году в Бразилии», — приводятся в сообщении слова Клозе.

Жеребьёвка, по результатам которой определятся составы групп на чемпионате мира, пройдёт в Москве 1 декабря.

Напомним, Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. На мировых первенствах он забил 16 голов.

Кроме того, Клозе является чемпионом мира 2014 года, вице-чемпионом мира 2002 года, а также бронзовым призёром мундиалей 2006 и 2010 годов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.