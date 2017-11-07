Футбольный шарик сдулся, или Почему регрессирует армянский футбол

Ереван, , 15:32 — REGNUM Удача, которая благоволила сборной Армении в домашних матчах с Черногорией и Казахстаном, затем стала глядеть на нее с кривой ухмылкой. Последовали ужасные поражения на выезде от Черногории (1:4) и Румынии (0:1), затем дома (!) от Дании (1:4) и Польши (1:6).

Помните сказку про Винни Пуха, в которой Пятачок подарил дивной красоты, но сдувшийся воздушный шарик Ослику Иа, ведь шарик без воздуха тоже на что-нибудь мог сгодиться? После этих сокрушительных поражений нашей национальной команды меня не покидает ощущение, что Иа — это я, а красивая тряпочка — это то, что мне вместо реального футбола предлагают сборная Армении и ее руководитель — президент Федерации футбола (ФФА) Рубен Айрапетян.

В конце матча с Данией трибуны ереванского Республиканского стадиона дружно скандировали: «Немец, уходи…», требуя отставки Р. Айрапетяна, а после игры с Польшей: «Позор, позор…» под оглушительный свист. Интернет заполнили гневные посылы в адрес главы ФФА, перевести которые на цивилизованный язык мне не под силу. Понравилось одно из предложений болельщиков: перед входом в кабинет президента ФФА повесить табличку с надписью: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».

Многоголосое требование отставки Айрапетяна звучало у нас не раз, но каждый раз глава ФФА вместо извинений за свое бездарное руководство стрелки неудач переводил на болельщиков и ведущих игроков сборной. Так, от сборной были отрешены вратарь Геворг Каспаров, стоппер Роберт Арзуманян и мощный центрфорвард Юра Мовсисян. «Пока я буду возглавлять федерацию, они не будут играть в сборной», — заявил тогда Айрапетян. В результате в сборной во всех ее звеньях образовались мощные пробоины, от которых она не может избавиться уже два года.

По этому поводу польский журналист Мацией Калишук в газете Przeglad Sportowy писал: «Это сильное ослабление. Каспаров должен был стать заменой местной легенде футбола Роману Березовскому». Арзуманян, известный игрой в «Ягелонии», занимает третье место среди игроков с наибольшим количеством игр в сборной, а Мовсисян — третий лучший бомбардир в истории армянского футбола. Отсутствие Мовсисяна — главная проблема. В нападении не хватает игроков даже среднего уровня, тем временем отстраненный Мовсисян с успехом играет в Real Salt Lake в MLS.

Болельщики проводили акции протеста перед зданием федерации, а во время последнего матча с Румынией скандировали фамилии Мовсисяна, Каспарова и Арзуманяна.

В любом случае футболисты должны быть рады, что Айрапетян не поступил с ними так, как с главой авиакомпании Air Armenia Арсеном Аветисяном: последнего так избили, что тот оказался в больнице. Но ему не были выдвинуты обвинения. Потому что он местный олигарх, связанный с правящей партией, к тому же еще и депутат. Айрапетян отказался от своего мандата депутата НС Армении, когда его охранники избили до смерти военного врача. Айрапетян правит железной рукой федерацией с 2002 года.

Брешь в воротах мог бы прикрыть имеющий армянские корни замечательный российский голкипер Давид Юрченко, который неоднократно говорил о желании защищать честь сборной исторической родины его мамы, но с ним никак не может найти общий язык нувориш Р. Айрапетян. Предвижу ваш вопросительный взгляд и вместо ответа расскажу притчу про Ходжу Насреддина.

Однажды тонул в пруду один жадный и богатый кази. Все столпились вокруг пруда, протягивали руки и кричали: «Дай руку! Дай руку!» — но кази как будто и не слышал. Тут мимо проходил Ходжа Насреддин. Увидав, в чем дело, он протянул кази руку и сказал: «На!» Тот вцепился в ладонь Ходжи и уже через минуту был на берегу. «Богач слышит, только если ему говорить «на», — объяснил свое поведение собравшимся мудрый Ходжа.

По всей видимости, по этой же причине тренировать нашу сборную не приглашаются высококлассные специалисты.

Мог бы насчитать еще с десяток таких, как Юрченко, игроков Премьер-лиги России, которые могли бы укрепить ряды сборной Армении, но их «Айрапетян и Ко» просто не замечают. При правильной селекции уже сегодня из юных игроков лучших российских клубов можно набрать команду мечты и начать подготовку сборной Армении будущего.

Кадровые проблемы нашей национальной команды перед последними матчами отборочного цикла чемпионата мира — 2018 усугубило и то, что в ней отказался играть Анатолий Айвазов (воспитанник владикавказского «Спартака» и московского «Локомотива») из гюмрийского «Ширака» — самый надежный голкипер последних двух чемпионатов страны. Из-за тяжелой травмы не был вызван форвард красноярского «Енисея» Артур Саркисов, на матч с поляками не был приглашен еще один лидер сборной — полузащитник стамбульского «Бешикташа» Арас Озбилис. Официальная версия — из-за отсутствия игровой практики.

Так получилось, что в матче с поляками из прежних лидеров сборной остался лишь Генрих Мхитарян. Видимо, учитывая и это, он заявил, что как капитан команды ответственность за позорное поражение берет на себя.

Не снял с себя вины за провал и главный тренер Артур Петросян: «Это просто позор. После такого поражения лучше сквозь землю провалиться. Команде нужна свежая кровь, нынешние игроки уже достигли своего пика и дальше прогрессировать не будут. Они стараются, но им не хватает мастерства, которое можно приобрести, выступая за ведущие европейские клубы. Выход вижу и в создании сильного, боеспособного чемпионата Армении».

О каком сильном чемпионате может идти речь, когда в нем участвует всего 6 команд — мировой антирекорд (15 лет назад, когда Айрапетян возглавил ФФА, в чемпионате участвовало 12 команд), когда судейский беспредел, словно раковые клетки, разрушает интригу в нем, отчего даже самые преданные болельщики отвернулись от отечественного футбола. Интерес к чемпионату упал уже даже ниже плинтуса, при свободном входе на стадион матчи проходят при почти пустых трибунах. Остроумные гюмрийцы говорят, что от такого футбола у них болят глаза, как после сварки.

Противостояние игроков и тренеров с футбольными арбитрами давно уже стало притчей во языцех. Дело в том, что судьи (в основном это бывшие неудавшиеся футболисты) на поле ведут себя как хозяева и по любому поводу стараются унизить классных игроков и тренеров.

Чудили армянские судьи и раньше, но тогда они это делали не столь явно, как нынешние — их сыновья, те же Налбандян, Оганесян, Симонян, Балиян… После одного из таких матчей с чудесами в решете тренер победившей команды сказал мне: «Что творят, боюсь, они сами этого не понимают. Не успевают принимать правильные решения, из-за чего возникает много курьезных, противоречивых и даже трагичных ситуаций. Похожая ситуация еще недавно была в российском чемпионате, но ее устранили с приглашением на должность директора Департамента судейства и инспектирования РФС известного в прошлом итальянского арбитра Роберто Розетти. Может быть, и нам последовать примеру россиян?»

Есть, конечно, здоровые силы и у нас, способные на расчистку «авгиевых конюшен» федерации и чемпионата, на реанимацию армянского футбола. Но для этого надо, чтобы Р. Айрапетян освободил кресло президента ФФА, а от лакомой кормушки его добровольно не оторвешь. Вот тогда и должен, наконец-то, проявить свои волевые качества президент страны Серж Саргсян, зять которого — ныне посол Армении в Ватикане и по совместительству в Португалии Микаел Минасян, будучи еще заместителем главы администрации президента РА, по неофициальным данным, скептически относился к футбольной деятельности Айрапетяна. Одним из кандидатов на замену Айрапетяна народ сватает приятеля Микаела Минасяна — владельца ФК «Ширак», предпринимателя и депутата Национального собрания Армении толерантного Армана Саакяна.

Недавно на встрече с журналистами Арман Саакян высказал свое видение оздоровления армянского футбола: «Наш футбол регрессирует. Еще никогда наши клубы так плохо не играли в еврокубках. Причина провала — количество команд в чемпионате страны. В Армении больше футболистов, чем мест в командах. Молодые футболисты готовы играть и за копейки, лишь бы иметь практику и развиваться. Несколько раз в году играем с одной и той же командой даже товарищеские матчи. У футболистов пропадает мотивация.

Целый год играем, чтобы понять, какие две команды не получат денег от участия в еврокубках. Кто не попадает, исчезает, как это произошло с «Микой». В Европе команды, которые не попадают в зону еврокубков, не закрываются.

Не знаю, сколько может так продолжаться, но ситуация и правда критическая. Нынешний формат чемпионата себя не оправдал. Я сам голосовал за переход на систему «осень — весна», когда еще был в исполкоме федерации, но вижу, что зря. Такие вопросы должны решать президенты клубов, которые вкладывают деньги в футбол, а для этого нам нужна профессиональная лига. Это касается не только формата, но и вопросов телетрансляций, спонсорства и т.д.».

Словом, надо сделать так, чтобы шарик доходил до адресата в том виде, в котором он задуман. А то пытаться надуть проколотый шарик все труднее. Да и футбольный зритель в ценность тряпочки на веревочке верит все меньше…

Последний матч с аутсайдером турнира Казахстаном в Астане ничего не решал и завершился мирным исходом — 1:1.

Ноев Ковчег