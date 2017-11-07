Вторник, 7 Ноября 2017 года
14:53:05 МСК

Кудряшов: «Нам объяснят, как играть против Месси»

Спорт

11 ноября в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины

Москва, 7 ноября 2017, 14:20 — REGNUM  Сборная Аргентины по футболу, в составе которой выступают высококлассные игроки, является одной из сильнейших сборных мира. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил защитник казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов.

«Тренеры подскажут, как действовать против этой команды, — сказал Кудряшов. — В том числе нам объяснят, как играть против Месси».

Защитник казанского «Рубина» добавил, что подопечным Станислава Черчесова будет интересно сыграть против «лучшего игрока в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины. Затем аргентинцы сыграют со сборной Нигерии в Краснодаре 14 ноября.

Читайте также: Месси провёл первую тренировку в составе сборной Аргентины в Москве

А также: Черчесов: Персонально сборная России опекать Месси не будет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить