Кудряшов: «Нам объяснят, как играть против Месси»

Москва, , 14:20 — REGNUM Сборная Аргентины по футболу, в составе которой выступают высококлассные игроки, является одной из сильнейших сборных мира. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил защитник казанского «Рубина» и сборной России Федор Кудряшов.

«Тренеры подскажут, как действовать против этой команды, — сказал Кудряшов. — В том числе нам объяснят, как играть против Месси».

Защитник казанского «Рубина» добавил, что подопечным Станислава Черчесова будет интересно сыграть против «лучшего игрока в мире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники» состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины. Затем аргентинцы сыграют со сборной Нигерии в Краснодаре 14 ноября.

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