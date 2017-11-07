Фанаты «Луча-Энергии» накормили супом футболистов, не получивших зарплату

Владивосток, , 14:13 — REGNUM Во Владивостоке болельщики накормили супом футболистов клуба «Луч-Энергия», устроивших протест из-за невыплаты зарплат. Об этом 7 ноября сообщает «Р-спорт».

"Мы накрыли столы, покормили их супом. Если честно, такой реакции на суп я в жизни не видела», — приводятся в сообщении слова болельщицы команды Дарьи Муромской.

По её словам, футболистам не только не платят зарплату, но и никто не готовит на базе клуба. При этом несколько футболистов живут там из-за невозможности оплачивать аренду квартиры.

Отмечается, что около десяти болельщиков пришли на базу команды и договорились, что приготовят еду, пока футболисты тренируются. При этом до начала это акции футболисты ничего о ней не знали.

Ранее, 4 ноября, игроки «Луч-Энергии» выразили протест из-за невыплаты зарплат перед матчем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с подмосковными «Химками».

Напомним, «Луч-Энергия» занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. На счету команды 20 очков после 21 тура.