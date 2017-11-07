МОК считает спекуляцией новость о «запрете» гимна РФ на ОИ-2018

Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) считает преждевременной спекуляцией сообщение газеты The New York Times о том, что спортсменам из РФ якобы могут запретить исполнять гимн страны, участвовать в церемонии открытия или выступать под государственным флагом на Олимпийских играх-2018. Об этом заявил агентству «Р-Спорт» представитель МОК.

«Это все преждевременные спекуляции до того, как 2 комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», — сообщил источник.

Напомним, 5 декабря текущего года МОК должен объявить свое решение, касающееся участия сборной РФ в ОИ-2018. Зимние Игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в МОК рассматривают варианты ограничений в отношении сборной России на ОИ-2018 в Пхёнчхане. По данным издания, речь якобы идет о возможном недопуске спортсменов РФ к участию в церемонии открытия ОИ-2018 и запрете на исполнение национального гимна РФ.

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