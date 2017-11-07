Новым главным тренером «Вест Хэма» стал Дэвид Мойес

Лондон, , 13:39 — REGNUM Новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед» стал бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес. Об этом сообщается на сайте клуба.

Мойес был назначен после того, как пост покинул бывший главный тренер Славен Билич, работавший с командой с 2015 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Вест Хэма» одобрило кандидатуру Мойеса после того, как не смогло договориться с итальянским специалистом Карло Анчелотти.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. После 11 туров команда набрала девять очков.

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