Молодёжная сборная России по хоккею разгромно проиграла команде WHL

Оттава, , 11:32 — REGNUM Молодёжная сборная России по хоккею разгромно проиграла команде канадской Западной хоккейной лиги (WHL) в первом матче Суперсерии. Встреча завершилась со счётом 0:7.

В составе канадцев дубль оформил Кол Линд. А также по одной шайбе забросили Мэттью Филлипс, Бретт Хауден, Тайлер Стинберген, Коди Гласс, Диллон Дюбе.

Главный тренер российской сборной Валерий Брагин после матча сказал, что «семь пропущенных шайб — это очень много».

«Не забили свои моменты в первом периоде, когда четыре раза выходили «1 в 0», а потом пошли ошибки в обороне. Причем все эти моменты разбирали при подготовке, но всё равно пропустили семь голов. Да, первая игра, да, после тяжелой дороги, но все равно это очень много. Будем исправляться, готовиться», — приводит слова Брагина сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Следующий матч серии состоится 7 ноября. Молодёжная сборная России снова сыграет с командой WHL.