«Реал» рассматривает возможность покупки Неймара

Мадрид, , 11:12 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность приобретения самого дорогого футболиста мира Неймара. Об этом 6 ноября сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Перес провёл встречу с отцом футболиста, чтобы обсудить вопрос о трансфере игрока в стан «сливочных», если тот решит покинуть «ПСЖ».

Перес планирует приобрести Неймара, когда закончится контракт у нападающего «Реала» Криштиану Роналду в 2021 году. При этом он не против, если Неймар перейдёт в «королевский клуб» раньше.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории. Его контракт с французским клубом действует до 2022 года.

В сезоне 2017/18 бразильский форвард провёл за «ПСЖ» 12 матчей, в которых забил 11 голов.

Читайте ранее в этом сюжете: Неймар о матче против «Марселя»: «На моем теле много синяков»

Читайте развитие сюжета: Бразильский суд оштрафовал Неймара за неуплату налогов