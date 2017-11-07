Нью-Йорк, США, , 07:51 — REGNUM Итальянский футболист Андреа Пирло объявил о завершении карьеры. Об этом он написал в своём Twitter.

«Последний матч в MLS. Мое время в «Нью-Йорк Сити» подходит к концу. Я хочу поблагодарить всех в этом невероятном городе за доброту и поддержку. Благодарю поразительных фанатов, спасибо тренерскому штабу и всем, кто работает с командой, спасибо моим товарищам по команде», — написал Пирло.

Напомним, Пирло выступал в составе американского клуба «Нью-Йорк Сити» с 2015 года. Ранее он играл в составе таких клубов, как «Милан» и «Ювентус».

За свою карьеру 38-летний футболист стал шестикратным чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок Италии. Также он дважды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

В составе сборной Италии Пирло стал чемпионом мира в 2006 году.

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