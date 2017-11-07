ЦСКА уверенно выиграл у «Химок»

Москва, , 07:38 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче Единой Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 81:96.

В начале матча «Химки» обеспечили себе преимущество после первой четверти, в которой они победили с разницей «+6».

Однако в дальнейшем «армейцы» сократили отставание в счёте и обошли соперника. Вторую четверть они выиграли с разницей в 13 очков. После этого ЦСКА смог удержать преимущество и не позволил сопернику сравнять счёт.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 21 очко. В составе «Химок» самым активным стал Алексей Швед, набравший 21 очко.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ.

«Химки» (Химки) — ЦСКА (Москва) — 81:96 (27:21, 16:29, 25:22, 13:24)

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