«Вашингтон» победил «Аризону» благодаря голу Овечкина

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал волевую победу над «Аризона Койотс». Встреча завершилась со счётом 3:2.

В первом периоде гости забросили две шайбы. Отличились Клейтон Келлер и Кристиан Фишер.

«Вашингтон» ответил двумя голами, один из которых был забит ещё до первого перерыва. Шайбы на счету Деванте Смита и Александра Овечкина.

Победную шайбу в овертайме матча забросил защитник «Вашингтона» Джон Карссон.

Отметим, что две результативные передачи сделал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Читайте ранее в этом сюжете: Гол и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»

Читайте развитие сюжета: Малкин забросил победную шайбу в ворота «Эдмонтона»