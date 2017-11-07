«Вашингтон» победил «Аризону» благодаря голу Овечкина

Вашингтон, 7 ноября 2017, 07:20 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал волевую победу над «Аризона Койотс». Встреча завершилась со счётом 3:2.
В первом периоде гости забросили две шайбы. Отличились Клейтон Келлер и Кристиан Фишер.
«Вашингтон» ответил двумя голами, один из которых был забит ещё до первого перерыва. Шайбы на счету Деванте Смита и Александра Овечкина.
Победную шайбу в овертайме матча забросил защитник «Вашингтона» Джон Карссон.
Отметим, что две результативные передачи сделал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов.
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
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