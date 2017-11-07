Запреты для олимпийцев РФ — дискриминация: спорт должен быть вне политики

Якутск, , 06:18 — REGNUM Российские спортсмены, прошедшие допинговый контроль, должны быть допущены к выступлению на Олимпиаде под флагом своей страны. В этом уверен председатель постоянного комитета по делам семьи, детства, молодежи, физической культуре и спорту Госсобрания Якутии Юрий Баишев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Своё мнение он высказал 7 ноября, комментируя варианты ограничений в отношении российской сборной на Олимпийский играх в Пхёнчхане, рассматриваемые Международным олимпийским комитетом (МОК).

Запреты спортсменам из России на исполнение государственного гимна, выступление под флагом своей страны и участие в торжественном открытии Игр депутат назвал крайними мерами.

«Я за то, чтобы наши российские спортсмены выступали под своим флагом, — пояснил он. — Россия этого не заслужила, у нас столько высоких спортсменов, которые показали высокие результаты, олимпийских чемпионов, в том числе многократных. Традиции в России очень большие, поэтому я думаю, что такое ограничение по выступлению наших спортсменов на Олимпийских играх — это дискриминация. Подход неправильный, потому что здесь всё-таки больше политики, мне кажется. Неправильно то, что против России выступают некоторые страны, и это смешивается и со спортом. Спорт должен быть вне политики».

Юрий Баишев напомнил, что раньше в Греции даже в период войны останавливали бои, чтобы дать спортсменам возможность выступить. Он также привёл тот аргумент, что век спортсмена очень короткий, и за него можно успеть принять участие только в одних или двух Олимпийских играх, максимум — в трёх, и несправедливо лишать его такого шанса.

«Людям надо давать возможность выступать, — подчеркнул депутат. — Россия поддерживает своих спортсменов, и к её мнению надо прислушаться. Проверять на допинг, конечно, надо, и если действительно спортсмен виновен, он должен быть наказан. Сейчас же даже появилась уголовная ответственность за такие дела. У нас в России тоже ошибки есть, чистые спортсмены обязательно должны выступать».

Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает варианты ограничений, которые могут быть применены к сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане. В их числе запрет на исполнение государственного гимна РФ, лишение возможности участвовать в торжественном открытии Игр или выступать под флагом своей страны, наложение на Россию финансовых ограничений и недопуск к состязаниям спортсменов, якобы замеченных в употреблении допинга.