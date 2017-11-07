Пушков прокомментировал возможный запрет гимна РФ на ОИ-2018

Москва, , 03:39 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал возможный запрет на исполнение государственного гимна для российской сборной на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

При этом сенатор добавил, что «торжество русофобии» поддерживать нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) должен объявить свое решение, касающееся участия российской сборной в Олимпиаде 2018 года. По данным The New York Times, спортсменам из России могут запретить исполнять гимн страны, участвовать в церемонии открытия или выступать под государственным флагом.

Ранее президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков назвал выступление отечественной сборной под нейтральным флагом недопустимым. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал такой вариант как унизительный для страны.

Столицей XXIII зимней Олимпиады выбран южнокорейский Пхёнчхан. Международные состязания пройдут здесь с 9 по 25 февраля 2018 года.

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