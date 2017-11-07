Сборную РФ могут допустить к Олимпиаде, но без гимна

Берн, , 01:29 — REGNUM В Международном олимпийском комитете (МОК) рассматривают варианты ограничений в отношении российской сборной на Олимпийский играх в Пхёнчхане. Один из них — запрет на исполнение государственного гимна РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения.

По данным источников, российских спортсменов также могут лишить возможности участвовать в торжественном открытии Игр. Кроме того, МОК может наложить на Россию финансовые ограничения или не допустить к состязаниям тех спортсменов, которые были уличены в причастности к «системе допинга», якобы существующей в РФ.

Издание отмечает, что 5 ноября будет обнародовано решение МОК о санкциях против российской сборной. Его собеседники предполагают, что ожидать полного запрета на участие России в Играх не стоит, однако олимпийцам могут запретить выступать под государственным флагом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков заявил об однозначной позиции в отношении возможного выступления отечественной сборной под нейтральным флагом. Такой вариант он назвал недопустимым.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «унижением для страны» возможное участие спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом или полный недопуск сборной. Очередные зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Читайте также: «Президент не намекнул»: Песков уточнил слова Путина о давлении США на МОК

Читайте ранее в этом сюжете: Жуков: Российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под флагом РФ