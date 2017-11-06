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Шевченко может продлить контракт со сборной Украины

Спорт

Комитет национальных сборных ФФУ уже рекомендовал исполкому организации продлить контракт со специалистом еще на 2 года

Шевченко может продлить контракт со сборной Украины
ПРЕСС-СЛУЖБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ
Андрей Шевченко

Киев, 6 ноября 2017, 20:58 — REGNUM  Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с Федерацией футбола страны (ФФУ) до конца отборочного цикла к Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Отмечается, что комитет национальных сборных ФФУ уже рекомендовал исполкому организации продлить контракт еще на 2 года с Шевченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 г. сборная Украины по футболу уступила Хорватии в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 группы I. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 0:2.

Украина заняла третью строчку в своей группе, и не смогла пробиться на ЧМ-2018 в РФ.

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