Шевченко может продлить контракт со сборной Украины

Киев, , 20:58 — REGNUM Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продлить контракт с Федерацией футбола страны (ФФУ) до конца отборочного цикла к Евро-2020. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

Отмечается, что комитет национальных сборных ФФУ уже рекомендовал исполкому организации продлить контракт еще на 2 года с Шевченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2017 г. сборная Украины по футболу уступила Хорватии в заключительном туре квалификации ЧМ-2018 группы I. Встреча, прошедшая в Киеве, завершилась со счетом 0:2.

Украина заняла третью строчку в своей группе, и не смогла пробиться на ЧМ-2018 в РФ.

Читайте также: Шевченко назвал причины поражения Украины в матче с Хорватией