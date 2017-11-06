Черчесов: Персонально сборная России опекать Месси не будет

Москва, , 19:59 — REGNUM Персонально футболисты сборной России опекать капитана команды Аргентины Лионеля Месси не будут. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«До этого мы еще не дошли (играть персонально против Месси), — сказал Черчесов. — Изучим соперника, разберем. Но мы никогда так не делали, и думаю, в этот раз тоже делать не станем».

3 ноября стало известно, что нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграет против сборной России в товарищеском матче.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Аргентины. 14 ноября аргентинцы сыграют с Нигерией в Краснодаре, а сборная России встретится с Испанией в Санкт-Петербурге.

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