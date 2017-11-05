Понедельник, 6 Ноября 2017 года
00:57:51 МСК

«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью

Спорт

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

Казань, 5 ноября 2017, 23:51 — REGNUM  Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена» в Казани, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Рубин», набравший 19 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 16-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0.

Читайте также: «ЦСКА» упустил победу над «Локомотивом»

А также: «Спартак» переиграл «Уфу» в матче РФПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить