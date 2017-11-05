«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью

Казань, , 23:51 — REGNUM Казанский «Рубин» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена» в Казани, завершилась со счетом 0:0.

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Рубин», набравший 19 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 16-й тур

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0.

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