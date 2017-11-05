«Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Лондон, , 22:38 — REGNUM Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе гостей стал Альваро Мората, который забил единственный мяч на 55-й минуте.

После одиннадцати матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Манчестер Юнайтед», набравший 23 балла, находится на второй позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 11-й тур

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:0.

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