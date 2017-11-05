Воскресенье, 5 Ноября 2017 года
23:27:50 МСК

«Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Спорт

Героем встречи в составе гостей стал Альваро Мората, который забил единственный мяч на 55-й минуте

Лондон, 5 ноября 2017, 22:38 — REGNUM  Лондонский «Челси» на своем поле переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче одиннадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе гостей стал Альваро Мората, который забил единственный мяч на 55-й минуте.

После одиннадцати матчей в чемпионате Англии «Челси» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Манчестер Юнайтед», набравший 23 балла, находится на второй позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 11-й тур

«Челси» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 1:0.

Читайте также: «Челси» одержал победу над «Эвертоном» в Кубке английской лиги

А также: «Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить