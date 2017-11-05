«Спартак» переиграл «Уфу» в матче РФПЛ

Москва, , 21:55 — REGNUM Московский «Спартак» на своем поле переиграл «Уфу» в матче шестнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 5 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:1.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Фернандо, Куинси Промес и Луис Адриано. В составе гостей мяч забил Сильвестр Игбун.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Клуб «Уфа», набравший 21 балл, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 16-й тур

«Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 3:1.

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