«Фиорентина» и «Рома» устроили голевую феерию

Рим, , 18:58 — REGNUM 5 ноября между командами «Фиорентина» и «Рома» был разыгран матч 12-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «волков».

На 5-й минуте бразильский вингер Жерсон открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Стефана Эль-Шаарави.

Через 4 минуты Жордан Верету сравнял счет, замкнув прострел Жиля Диаша — 1:1.

На 30-й минует Жерсон оформил дубль, прошив вратаря ударом в ближний угол — 1:2.

Через 9 минут сын тренера «Атлетико» Джованни Симеоне вновь сравнял счет — 2:2.

В начале второго тайма Костас Манолас вывел гостей вперед после ассиста Эдина Джеко — 2:3.

На 87-й минуте Диего Перотти снял все вопросы об исходе встречи — 2:4.

Статистика матча («Фиорентина"/"Рома»)

Удары 12/16

Удары в створ 6/10

Владение 45%/55%

Фолы 11/9

На данный момент «Рома» идет на 5-й строке с 27-ю очками. «Фиорентина» спустилась на 10-ю позицию, имея 16 очков.

Составы на матч:

«Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Астори, Песселья, Гашпар, Бадель, Верету, Бенасси, Симеоне, Кьеза, Диаш.

«Рома»: Бекер, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Наингголан, Пеллегрини, Гоналон, Джеко, Жерсон, Эль-Шаарави.

Главный арбитр матча: Марко ди Белло.

Предупреждения: Песселья — 52, Гоналон — 67.

Голы: Жерсон 5 — 0:1, Верету 9 — 1:1, Жерсон 30 — 1:2, Симеоне 39 — 2:2, Манолас 50 — 2:3, Перотти 87 — 2:4.