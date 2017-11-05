«Фиорентина» и «Рома» устроили голевую феерию

Рим, 5 ноября 2017, 18:58 — REGNUM 5 ноября между командами «Фиорентина» и «Рома» был разыгран матч 12-го тура Серии А. Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «волков».
На 5-й минуте бразильский вингер Жерсон открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Стефана Эль-Шаарави.
Через 4 минуты Жордан Верету сравнял счет, замкнув прострел Жиля Диаша — 1:1.
На 30-й минует Жерсон оформил дубль, прошив вратаря ударом в ближний угол — 1:2.
Через 9 минут сын тренера «Атлетико» Джованни Симеоне вновь сравнял счет — 2:2.
В начале второго тайма Костас Манолас вывел гостей вперед после ассиста Эдина Джеко — 2:3.
На 87-й минуте Диего Перотти снял все вопросы об исходе встречи — 2:4.
Статистика матча («Фиорентина"/"Рома»)
Удары 12/16
Удары в створ 6/10
Владение 45%/55%
Фолы 11/9
На данный момент «Рома» идет на 5-й строке с 27-ю очками. «Фиорентина» спустилась на 10-ю позицию, имея 16 очков.
Составы на матч:
«Фиорентина»: Спортьелло, Бираги, Астори, Песселья, Гашпар, Бадель, Верету, Бенасси, Симеоне, Кьеза, Диаш.
«Рома»: Бекер, Коларов, Фацио, Флоренци, Манолас, Наингголан, Пеллегрини, Гоналон, Джеко, Жерсон, Эль-Шаарави.
Главный арбитр матча: Марко ди Белло.
Предупреждения: Песселья — 52, Гоналон — 67.
Голы: Жерсон 5 — 0:1, Верету 9 — 1:1, Жерсон 30 — 1:2, Симеоне 39 — 2:2, Манолас 50 — 2:3, Перотти 87 — 2:4.