«ЦСКА» упустил победу над «Локомотивом»

Москва, , 18:22 — REGNUM 5 ноября между командами «Локомотив» и «ЦСКА» был разыгран матч 16-го тура РФПЛ. Матч завершился со счетом 2:2.

На 14-й минуте Антон Миранчук вывел «железнодорожников» вперед после ассиста Джефферсона Фарфана — 1:0. Через 14 минут бразильский форвард Витиньо сравнял счет точным ударом из-за пределов штрафной — 1:1. Ассистом отметился Георгий Щенников.

Под конец тайма хавбэк сборной Израиля Бибрас Натхо вывел «красно-синих» вперед — 1:2.

В конце матча Мануэл Фернандеш сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Локомотив"/"ЦСКА»)

Удары 10/5

Удары в створ 3/2

Владение 49%/51%

Фолы 10/10

«ЦСКА» набрал 26 очков и остался на 4-й строчке. «Локомотив» остался лидером таблицы с 33-мя очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Коченков, Пейчинович, Михалин, Кверквеля, Фернандеш, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Миранчук, Фарфан, Миранчук.

«ЦСКА»: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Набабкин, Фернандеш, Вернблум, Фернандес, Щенников, Натхо, Хосонов, Дзагоев, Витиньо.

Главный арбитр матча: Карасев.

Предупреждения: Хосонов — 40, Березуцкий — 48, Хосонов — 49, Вернблум — 57, Рыбус — 61, Васин — 76.

Голы: Миранчук 14 — 1:0, Витиньо 28 — 1:1, Натхо 43 — 1:2, Фернандеш 87 — 2:2.