«Краснодар» переиграл «Тосно» в матче РФПЛ

Санкт-Петербург, , 19:12 — REGNUM Футболисты «Тосно» на своем поле уступили «Краснодару» в матче шестнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 4 ноября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:3.

Героем встречи в составе гостей стал нападающий сборной России Федор Смолов, оформивший дубль.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Тосно», набравший 17 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 16-й тур.

«Тосно» (Санкт-Петербург) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:3.

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