Конте может покинуть пост главного тренера «Челси»

Лондон, , 14:54 — REGNUM Главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть уволен со своего поста. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, владелец клуба Роман Абрамович и итальянский специалист перестали общаться. При этом их общение проходит через директора клуба Марину Грановскую.

Контракт Конте с клубом рассчитан до лета 2019 года. Однако отмечается, что Конте может не доработать до конца этого срока.

Напомним, Конте пришёл в «Челси» летом 2016 года. Под его руководством команда в первом же сезоне стала чемпионом Англии. На сегодняшний день «Челси» идёт на четвёртом месте. Команда набрала 19 очков и отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на девять очков.

Ранее сообщалось, что Конте может возглавить «Милан», а также вернуться в сборную Италии.

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