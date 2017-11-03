Радионова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в Пекине

Пекин, , 14:40 — REGNUM Российская фигуристка Елена Радионова заняла третье место в короткой программе на проходящем в Пекине этапе Гран-при по фигурному катанию. Её итоговый результат составил 70,48 балла.

Первое место заняла представительница Канады Габриэль Дэйлман с результатом 70,65 балла. На второй строчке расположилась японка Вакаба Хигучи, у которой 70,53 балла.

Кроме того, другие российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева находятся на четвёртом и пятом месте. У Загитовой — 69,44 балла, у Туктамышевой — 67,10 балла.

Напомним, третий этап Гран-при по фигурному катанию проходит в Пекине 3 и 4 ноября.

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