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Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов

Спорт

Утверждается, что Моуринью не заплатил €3,3 млн налогов

Мадрид, 3 ноября 2017, 14:03 — REGNUM  Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал», он не заплатил €3,3 млн налогов с доходов, которые получил от использования имиджа.

Испанская прокуратура утверждает, что нарушение имело место в период с 2010 по 2013 год. Представители тренера обвинения отрицают.

Ранее Моуринью уже опровергал подобные обвинения, а в интернете публиковал скан документа от налоговых органов, который подтверждающий соблюдение всех налоговых обязательств.

Напомним, ранее аналогичные обвинения также предъявлялись нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Читайте ранее в этом сюжете: Жозе Моуринью опроверг обвинения в неуплате налогов

Читайте развитие сюжета: Менеджер отрицает, что Роналду и Моуринью уклонялись от уплаты налогов

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