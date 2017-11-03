Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов

Мадрид, , 14:03 — REGNUM Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, когда Моуринью возглавлял мадридский «Реал», он не заплатил €3,3 млн налогов с доходов, которые получил от использования имиджа.

Испанская прокуратура утверждает, что нарушение имело место в период с 2010 по 2013 год. Представители тренера обвинения отрицают.

Ранее Моуринью уже опровергал подобные обвинения, а в интернете публиковал скан документа от налоговых органов, который подтверждающий соблюдение всех налоговых обязательств.

Напомним, ранее аналогичные обвинения также предъявлялись нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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