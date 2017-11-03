Ferrari может покинуть «Формулу-1»

Лондон, , 13:58 — REGNUM Команда Ferrari стала последней, которая поставила под сомнение планы владельцев «Формулы-1» из Liberty Media, предупредив, что в 2020 году может отказаться от участия в гран-при гоночной серии, передает 2 ноября издание Autosport со ссылкой на Президента Ferrari Серджио Маркионне.

В ходе телефонной конференции Маркионне сообщил, что разочарован некоторыми нововведениями в «Формуле-1».

"У Liberty есть несколько хороших намерений, одно из которых заключается в том, чтобы снизить стоимость содержания команды, которое, как мне кажется, хорошее», — сказал Маркионне.

Однако есть предложения, с которыми в Ferrari не согласны.

«Одно из таких предложений заключается в том, чтобы каким-то образом привести команды к положению, когда уникальность трансмиссии перестанет быть одной из отличительных черт», — сказал Маркионне.

Маркионне также отметил, что уход может быть выгоден Ferrari с точки зрения доходов и расходов.

«Формула-1» — в нашей крови с момента нашего появления. Однако вести себя по-другому мы не можем. Если песочницу, в которой мы играем, изменить до неузнаваемости, то мы не захотим в ней больше играть», — добавил Маркионне.

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В соответствии с двусторонними соглашениями, Ferrari остается участником F1 до конца 2020 года, но дальнейшие планы об участии команды в гонках еще не обсуждались. 7 ноября должна состояться встреча Liberty Media со стратегической группой, в ходе которой будут решены вопросы ограничения бюджета, а также пересмотрена спортивная и коммерческая системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новый регламент «Формулы 1» может сделать автомобили полноприводными, а возможные нововведения уже вызвали споры среди участников гонок.

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