«Металлург» уволил Воробьёва с поста главного тренера

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:43 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» отправил в отставку главного тренера команды Илью Воробьёва. Об этом 2 ноября сообщается на сайте клуба.

«Решением президента хоккейного клуба «Металлург» Виктора Филипповича Рашникова главный тренер Илья Воробьёв отправлен в отставку», — говорится в сообщении.

Это произошло после домашнего поражения от тольяттинской «Лады» со счётом 1:3. На данный момент «Метеллург» занимает 12-е место в КХЛ, в активе команды 42 очка после 28 матчей.

Клуб поблагодарил Воробьёва за работу и завоёванные трофеи, а также пожелал удачи в дальнейшей профессиональной карьере. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Виктор Козлов.

Напомним, Воробьёв возглавил «Металлург» в 2015 году. Под его руководством команда в сезоне-2015/16 выиграла Кубок Гагарина. В сезоне-2016/17 «Металлург» в финале уступил санкт-петербургскому СКА.

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