Жуков: Российские спортсмены выступят на ОИ-2018 под флагом РФ

Москва, , 12:37 — REGNUM Российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), заявил 3 ноября президент Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

«Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», — цитирует Жукова «Р-Спорт».

Глава Олимпийского комитета также прокомментировал решение российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить спортсменов от участия в ОИ.

«Легков и Белов идут в CAS, и я думаю, это правильное решение. Мне кажется, у них очень хорошие шансы получить решение суда, которое отменяет эту пожизненную дисквалификацию», — подчеркнул Жуков.

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По его словам, очень важно добиться, чтобы рассмотрение прошло как можно скорее, а слушание в CAS не затягивалось.

«Мы оказывали и дальше будем оказывать полную поддержку всем нашим спортсменам, которые принимают участие в слушаниях», — заключил он.

Напомним, исполком МОК в декабре должен принять решение о допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что участие спортсменов в ОИ под нейтральным флагом станет «унижением для страны», ровно как и полный недопуск сборной.

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