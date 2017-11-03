«Спартак» одержал победу над СКА

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Спартак» вышел вперёд в середине второго периода, когда шайбу забросил нападающий Александр Хохлачёв. Однако менее чем через минуте СКА сравнял счёт благодаря голу Виктора Тихонова.

В третьем периоде «Спартак» умел забросить две безответные шайбы. Отличились Александр Дергачёв и Максим Трунёв.

СКА лидирует в регулярном чемпионате КХЛ. Команда набрала 79 очков в 30 матчах. «Спартак» находится на 19-м месте, в активе команды 39 очков после 28 игр.

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) —1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

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