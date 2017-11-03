«Спартак» одержал победу над СКА

Санкт-Петербург, 3 ноября 2017, 12:02 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
«Спартак» вышел вперёд в середине второго периода, когда шайбу забросил нападающий Александр Хохлачёв. Однако менее чем через минуте СКА сравнял счёт благодаря голу Виктора Тихонова.
В третьем периоде «Спартак» умел забросить две безответные шайбы. Отличились Александр Дергачёв и Максим Трунёв.
СКА лидирует в регулярном чемпионате КХЛ. Команда набрала 79 очков в 30 матчах. «Спартак» находится на 19-м месте, в активе команды 39 очков после 28 игр.
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) —1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Читайте ранее в этом сюжете: «Адмирал» разгромил «Сочи» в домашнем матче
Читайте развитие сюжета: СКА разгромил ЦСКА в матче КХЛ