Месси сыграет против России в товарищеском матче

Москва, , 11:48 — REGNUM Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграет против сборной России в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат».

Месси примет участие в матче против России. Однако пропустит игру против команды Нигерии, которая пройдёт в Краснодаре.

Отмечается, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли решил не выпускать нападающего на матч с Нигерией.

Напомним, матч между сборными России и Аргентины состоится в Москве 11 ноября на стадионе «Лужники». 14 ноября аргентинцы сыграют с Нигерией в Краснодаре, а сборная России встретится с Испанией в Санкт-Петербурге.

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