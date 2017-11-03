Кубинский боксер-тяжеловес пойман на допинге

Панама, , 11:49 — REGNUM Боксер-тяжеловес Луис Ортис провалил антидопинговый тест и был дисквалифицирован на один год, сообщает 3 ноября пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Кроме того, кубинский спортсмен, ни разу не проигравший на профессиональном ринге, одержавший 27 побед (23 нокаутом), исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе по версии организации.

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«Луис Ортис провалил свой последний антидопинговый тест. Анализ образца «А» его мочи показал положительный результат на запрещенные вещества хлоротиазид и гидрохлоротиазид», — информирует пресс-служба WBA.

Напомним, кубинец должен был еще до 20 октября обратиться специальную службу Всемирной боксерской ассоциации с просьбой проконтролировать его образец «В», но так и не сделал этого. В результате WBA опубликовала заключение по этому делу.

Сам боксер утверждает, что принимал указанные вещества, назначенные лечащим врачом, от повышенного давления.

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