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Кубинский боксер-тяжеловес пойман на допинге

Спорт

Кубинский спортсмен исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) за повторное нарушение антидопинговых правил

Панама, 3 ноября 2017, 11:49 — REGNUM  Боксер-тяжеловес Луис Ортис провалил антидопинговый тест и был дисквалифицирован на один год, сообщает 3 ноября пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Кроме того, кубинский спортсмен, ни разу не проигравший на профессиональном ринге, одержавший 27 побед (23 нокаутом), исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе по версии организации.

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«Луис Ортис провалил свой последний антидопинговый тест. Анализ образца «А» его мочи показал положительный результат на запрещенные вещества хлоротиазид и гидрохлоротиазид», — информирует пресс-служба WBA.

Напомним, кубинец должен был еще до 20 октября обратиться специальную службу Всемирной боксерской ассоциации с просьбой проконтролировать его образец «В», но так и не сделал этого. В результате WBA опубликовала заключение по этому делу.

Сам боксер утверждает, что принимал указанные вещества, назначенные лечащим врачом, от повышенного давления.

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