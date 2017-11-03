«Русская ракета» Павел Буре: Путин — супернадёжный партнёр по команде

Москва, , 10:58 — REGNUM Павел Буре сообщил, что считает президента России Владимира Путина «супернадежным» партнером по команде, слова спортсмена приводит 3 ноября радио «Национальная служба новостей».

«Естественно, что Путин не просто надёжный, он — супернадёжный партнёр по команде. Я имел честь играть с ним в одной тройке и убедился, что он — надёжный партнёр», — поделился своим мнением выдающийся российский нападающий.

Напомним, 2 октября другая суперзвезда мирового хоккея, капитан российской сборной и американского клуба Washington Capitals Александр Овечкин на своей страничке в Instagram сообщил о намерении создать команду поддержки президента Владимира Путина, так называемую Putin's-team.

«Личные награды и призы — всё это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное. В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал форвард в своем блоге.

Ранее СМИ писали, что президент России поздравил 8 июля 2017 года Александра Овечкина и Анастасию Шубскую с бракосочетанием и лично подарил им на свадьбу чайный сервиз.