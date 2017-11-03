Футболист «Марселя» Эвра ударил фаната ногой в голову перед матчем ЛЕ

Гимарайнш, Португалия, , 09:46 — REGNUM Защитник французского «Марселя» Патрис Эвра ударил болельщика ногой в голову перед матчем Лиги Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошёл до начала матча четвертого тура Лиги Европы между португальским клубом «Витория Гимарайнш» и «Марселем». Фанаты французской команды скандировали оскорбительные лозунги в адрес футболиста, из-за чего началось столкновение.

В ходе потасовки Эвра нанёс удар ногой по голове одного из фанатов. В результате арбитр принял решение удалить его до начала матча.

Напомним, «Марсель» проиграл на выезде «Витории» со счётом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник хозяев Паоло Уртадо.

«Марсель» занимает второе место в группе, у него шесть очков. «Витория» набрала четыре очка и занимает четвёртое место.