«Химки» нанесли «Реалу» первое поражение в Евролиге

Мадрид, , 09:25 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над мадридским «Реалом» в пятом туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 86:80.

В первой половине встречи «Химки» оторвались от соперника и обеспечили себе преимущество в шесть очков.

В третьей и четвёртой четверти шла равная игра. «Химки» не позволили «Реалу» приблизиться к тому, чтобы сравнять счёт.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 20 очков.

Наибольшую результативность в составе «Реала» продемонстрировал Лука Дондич, набравший 12 очков. Дабл-дабл в этой встрече сделал Густаво Айон, на счету которого 10 очков и 10 подборов.

Это поражение стало первым для «Реала» в текущем сезоне Евролиги. «Химки» догнали мадридскую команду, в активе обеих команд — по 12 очков.

Баскетбол. Евролига 2017/18. 5-й тур.

«Реал» (Испания) — «Химки» (Россия) —80:86 (23:25, 16:20, 20:21, 21:20)

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