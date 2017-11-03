WADA поддержало решение о дисквалификации Легкова и Белова

Монреаль, Канада, , 09:04 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало решение о дисквалификации российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом 2 ноября сообщается на сайте агентства.

«WADA приветствует решение комиссии Освальда. Это не только подтвердило выводы комиссии Макларена, но и дало мощный сигнал для всех спортсменов о том, что даже спустя несколько лет могут быть приняты санкции за нарушение антидопинговых правил», — приводятся в сообщении слова гендиректора WADA Оливье Ниггли.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом признала виновными в употреблении допинга российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.

Обвинения были предъявлены на основании обнаружения царапин на пробирках с анализами лыжников, которые были взяты на Олимпиаде в Сочи. В самих допинг-пробах спортсменов запрещённых веществ не обнаружено.

В результате спортсменам аннулируют их результаты на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, им пожизненно запретят выступать на всех следующих Олимпиадах, включая Игры 2018 года.

Лыжники подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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