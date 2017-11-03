«Лацио» на последней минуте вырвал победу у «Ниццы»

Рим, , 07:58 — REGNUM Римский «Лацио» вырвал победу у «Ниццы» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на второй добавленной к основному времени минуте. Мяч в свои ворота срезал защитник «Ниццы» Максим Ле Маршан после розыгрыша углового.

Таким образом, «Лацио» набрал 12 очков в группе и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы.

«Ницца» набрала шесть очков и занимает второе место в группе. Команде предстоит сыграть с клубами «Зюлте-Варегем» и «Витесс».

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