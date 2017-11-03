Пятница, 3 Ноября 2017 года
07:49:18 МСК

«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Тронхейм, Норвегия, 3 ноября 2017, 07:28 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с норвежским «Русенборгом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

На третьей добавленной минуте Александр Кокорин сравнял счёт после навеса Эмилиано Ригони.

Таким образом, «Зенит» набрал 10 очков в турнирной таблице группы L и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. «Русенборг» находится на третьем месте с четырьмя очками.

«Русенборг» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) — 1:1

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» на выезде встретится с «Русенборгом»

Читайте развитие сюжета: «Зенит» одержал третью победу кряду в группе ЛЕ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить