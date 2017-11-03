«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Тронхейм, Норвегия, , 07:28 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с норвежским «Русенборгом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 55-й минуте нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд.

На третьей добавленной минуте Александр Кокорин сравнял счёт после навеса Эмилиано Ригони.

Таким образом, «Зенит» набрал 10 очков в турнирной таблице группы L и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. «Русенборг» находится на третьем месте с четырьмя очками.

«Русенборг» (Норвегия) — «Зенит» (Россия) — 1:1

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