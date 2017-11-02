«Адмирал» разгромил «Сочи» в домашнем матче

Владивосток, , 15:48 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» разгромил в домашнем матче «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:0.

В первом периоде нападающие «Адмирала» Дмитрий Саюстов и Вадим Краснослободцев забросили по шайбе и вывели свою команду вперёд.

Во втором периоде Владимир Ткачёв довёл счёт до крупного, а в третьем отрезке матча Павел Макаренко установил окончательный счёт.

Таким образом, «Адмирал» набрал 33 очка в турнирной таблице КХЛ, на данный момент команда занимает 22-е место. «Сочи» находится на 15-м месте с 40 очками.

«Адмирал» (Владивосток) — ХК «Сочи» (Сочи) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

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