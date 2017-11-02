Вице-президент ФЛГР: «Обвинения против лыжников ни на чём не основаны»

Москва, , 14:56 — REGNUM Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что обвинения против российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова ни на чём не основаны. Об этом 2 ноября сообщает «Р-спорт».

"Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть. Они вменяют, что были подмены проб, и спортсмены об этом знали. Но как они могли знать?! Обвинения выдвинуты на основании слов человека, который в моём понимании невменяемый. А они ему верят и принимают глобальные решения. Это конкретный заказ против нашей страны», — сказал Крянин.

Он также добавил, что употребление допинга тем или иным спортсменом выявляется за «пять секунд». При этом спортсмены сдавали пробы не только в Сочи, но и в других лабораториях. Поэтому допинг выявился бы в любом случае либо до Олимпиады, либо после, но этого не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом признала лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в употреблении допинга.

После этого должны быть аннулированы их результаты на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Кроме того, им пожизненно запрещено выступать во всех следующих Олимпиадах, включая Игры 2018 года.

Напомним, 23 декабря 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам доклада WADA под руководством Макларена отстранила от соревнований шестерых российских лыжников Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову.

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