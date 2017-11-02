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«Локомотив» примет на своём поле «Шериф» в матче Лиги Европы

Спорт

Матч пройдёт 2 ноября в Москве

Москва, 2 ноября 2017, 13:30 — REGNUM  Московский «Локомотив» сыграет дома против «Шерифа» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы.

В предыдущем туре «железнодорожники» сыграли вничью с «Шерифом» на выезде со счётом 1:1. Ранее команда Юрия Сёмина разгромила чешский «Фастав» со счётом 3:0, а также сыграла вничью с датским «Копенгагеном» — 0:0.

«Шериф» провёл три матча в группе, и все три завершились вничью — с «Фаставом» — 0:0, с «Копенгагеном» — 0:0, с «Локомотивом» — 1:1.

На сегодняшний день в группе F лидирует «Локомотив», набравший пять очков после трёх матчей. «Шериф и «Копенгаген» набрали по три очка и делят второе и третье место. Замыкает таблицу «Фастав», набравший два очка.

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Шерифом» состоится 2 ноября в Москве.

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