«Зенит» на выезде встретится с «Русенборгом»

Тронхейм, Норвегия, , 13:16 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» сыграет второй матч против норвежского «Русенборга» в групповом этапе Лиги Европы.

В предыдущем туре команда Роберто Манчини обыграла «Русенборг» в домашнем матче со счётом 3:1. Ранее «Зенит» разгромил македонский «Вардар» со счётом 5:0 в первом туре, а затем побелил испанский «Реал Сосьедад» со счётом 3:1.

«Русенборг» в первом туре потерпел поражение от «Реал Сосьедада» со счётом 0:4, после чего выиграл у «Вардара» — 3:1.

На сегодняшний день в группе L лидирует «Зенит», набравший девять очков после трёх матчей. На втором месте — «Реал Сосьедад» с шестью очками. На третьем — «Русенборг», набравший три очка. Замыкает таблицу «Вардар», не набравший очков.

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» состоится 2 ноября в норвежском Тронхейме.

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