Роналду заявил, что не планирует продлевать контракт с «Реалом»

Мадрид, , 12:30 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает портал Football-Espana.

Футболист заявил, что условия действующего контракта с «Реалом» его устраивают, поэтому он не планирует переподписывать соглашение.

«Обновление моего контракта? У меня есть ещё четыре года по моему действующему контракту, и этого достаточно для меня. Я не хочу нового контракта. Я доволен тем, что у меня есть», — приводит издание слова Роналду.

Напомним, Роналду выступает в составе «Реала» с 2009 года. В ноябре 2016 года он подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Он набрал 43,16% голосов.

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