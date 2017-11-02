Севилья, Испания, , 11:54 — REGNUM Испанская полиция применила силу против болельщиков московского «Спартака» после матча Лиги чемпионов в «Севильей». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Между болельщиками московской команды и полицией были зафиксированы столкновения, в результате которых правоохранительные органы применили силу. При этом остаётся неясным, что вызвало применение подобных мер, так как болельщики «Спартака» вели себя неагрессивно.

Также отмечается, что одному из фанатов, получившему удар дубинкой по голове, потребовалась медицинская помощь.

Напомним, клуб «Севилья» запретил посещение стадиона болельщикам российского клуба. Это стало ответным действием на то, что фанаты красно-белых зажгли петарды и бросили их на поле во время матча встрече со словенским «Марибором».

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» проиграл «Севилье» со счётом 1:2 в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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