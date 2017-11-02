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Гол и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Гол и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей

Чикаго, США, 2 ноября 2017, 10:02 — REGNUM  «Чикаго Блэкхоукс» на своём льду одержал победу над «Филадельфией Флайерз». Встреча завершилась со счётом 3:0.

В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором отрезке матча хоккеисты «Чикаго» забили два гола. Отличились российский нападающий Артём Анисимов, а также форвард Джонатан Тэйвз.

В третьем периоде «Чикаго» довёл счёт до крупного. Шайбу на свой счёт записал Алекс Дебринкэт, результативную передачу отдал Артём Анисимов.

На данный момент «Питтсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ. На счету команды 14 очков после 13 матчей.

«Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

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