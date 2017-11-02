Адвокат российских лыжников: Решение МОК было предвзятым

Москва, , 09:42 — REGNUM Решение комиссии МОК в Лозанне, пожизненно отстранившей от участия в соревнованиях российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, было предвзятым и политически обусловленным. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал адвокат спортсменов Кристоф Вишеманн.

По словам Вишеманна, на слушаниях комиссии защитникам спортсменов дали возможность высказаться. Однако, по всей видимости, решение было предвзятым — его вынесли еще до обсуждения,

«Мы со спортсменами были абсолютно уверены, что все доказательства против нас очень и очень слабые. Мы надеялись, что в расчет будут приниматься только юридические аргументы, а не политические», — отметил адвокат.

Комиссия МОК признала лыжников виновными в манипуляциях с пробами. При этом на одной из пробирок нет царапин, то есть доказательства манипуляции отсутствуют. Этот факт Вишеманн назвал не имеющим объяснения.

«Такое невозможно понять и принять. Это решение — настоящий скандал, иначе не назовешь», — прокомментировал он.

Вишеманн признался, что разочарован решением комиссии, а Легков и Белов — очень расстроены. Адвокат и спортсмены намерены добиваться справедливости. Обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) уже подготовлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Денисом Освальдом решила аннулировать результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Спортсмены признаны виновными в употреблении запрещенных веществ, однако каких именно — не говорится.

Лыжники не только лишены всех медалей, завоёванных в Сочи, им пожизненно запрещено участвовать во всех последующих Олимпиадах, включая Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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