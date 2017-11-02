Малкин забросил победную шайбу в ворота «Эдмонтона»

Эдмонтон, Канада, 2 ноября 2017, 09:35 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в гостях над «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 2:3.
В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором отрезке матча команды забили по два гола.
В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист и Конор Шири. За «Эдмонтон» шайбы забросили Райан Ньюджент и Леон Драйзайтль.
В третьем периоде российский нападающий Евгений Малкин принёс «Питтсбургу» победу.
На данный момент «Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ. На счету команды 17 очков после 14 игр.
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
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