Малкин забросил победную шайбу в ворота «Эдмонтона»

Эдмонтон, Канада, , 09:35 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в гостях над «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 2:3.

В первом периоде команды шайб не забросили. Во втором отрезке матча команды забили по два гола.

В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист и Конор Шири. За «Эдмонтон» шайбы забросили Райан Ньюджент и Леон Драйзайтль.

В третьем периоде российский нападающий Евгений Малкин принёс «Питтсбургу» победу.

На данный момент «Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ. На счету команды 17 очков после 14 игр.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

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