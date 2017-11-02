«Манчестер Сити» выиграл у «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Неаполь, Италия, , 08:08 — REGNUM «Манчестер Сити» в гостях одержал волевую победу над «Наполи» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:4.

На 21-й минуте встречи нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье вывел свою команду вперёд. Однако уже на 34-й минуте защитник гостей Николас Отаменди сравнял счёт.

Во втором тайме защитник Джон Стоунс забил гол ударом головой и вывел гостей вперёд. Однако на 62-й минуте полузащитник хозяев Жоржиньо реализовал пенальти и снова сделал счёт равным.

В дальнейшем Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг забили ещё по голу в ворота «Наполи».

Таким образом, «Манчестер Сити» набрал 12 очков в группе и досрочно обеспечил себе место в плей-офф. «Наполи» находится на третьем месте, на счету команды три очка.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Наполи» (Италия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 2:4

Читайте ранее в этом сюжете: «Тоттенхэм» одержал уверенную победу над «Реалом»

Читайте развитие сюжета: «Спартак» проиграл в гостях «Севилье»