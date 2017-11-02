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«Спартак» проиграл в гостях «Севилье»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Спартак» проиграл в гостях «Севилье»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Борьба

Севилья, Испания, 2 ноября 2017, 07:42 — REGNUM  Московский «Спартак» в гостях уступил «Севилье» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме футболисты «Севильи» вышли вперёд благодаря голу защитника Клемана Лангле.

Во втором тайме полузащитник «Севильи» Эвер Банега удвоил преимущество своей команды. А на 78-й минуте нападающий «Спартака» Зе Луиш сократил отставание в счёте.

Таким образом, «Спартак» занимает третье место в группе, на его счету пять очков. «Севилья» вышла на второе место с семью очками.

Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

«Севилья» (Испания) — «Спартак» (Россия) — 2:1

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